ニューヨーク発のバッグブランド・Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）といえば、マンハッタンの高層ビル郡（スカイライン）が描かれたブランドタグが印象的。ブラックのバッグに配置された赤いタグは、デザインのアクセントにもなっています。この通常バージョンのレッドラベルのほか、防水バージョンのバッグに付けられるイエローラベル、そしてアーバンスタイルに合わせたミニマムで洗練されたデザインの「Manhattan P