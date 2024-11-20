韓流スターの俳優イ・ビョンホンを脅迫した罪で、昨年に懲役刑の執行猶予判決を受けた、ガールズグループGLAM（グラム）出身のキム・シウォンが、ユーチューバーに変身した。キム・シウォンは14年、イ・ビョンホンの酒席での“下ネタトーク”を録音すると、暴露すると脅して50億ウォン（約5億5000万円）を要求したとして、恐喝未遂の容疑で懲役1年の判決を受けたが、昨年の控訴審で執行猶予付きの判決が確定していた。今年の初めに