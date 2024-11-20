Haripriya SureshSai Ishwarbharath B［ベンガルール１９日ロイター］ - インドのＩＴサービス企業ウィプロのリシャド・プレムジ会長は１９日、トランプ次期米政権は「親ビジネス・親成長」で、テクノロジー業界にとって良いものになるだろうと述べた。インドの企業や投資家は、トランプ氏のホワイトハウス復帰が２５４０億ドル規模に上る印ＩＴ業界に与える影響を見極めようとしている。プレムジ氏は、トランプ政権下で