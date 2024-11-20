Google検索結果ページの下部に表示される「次へ」というテキストが言語によっては適切に表示されないバグについて、複数のIT企業を創業してきたリー・カン氏が原因を分析しました。A subtle layout bug in Google Search: When CJK text-wrapping meets float • Li Kanghttps://likang.dev/posts/google-search-bug/カン氏がバグに気付いたのは数か月前でしたが、インストールしていたChrome拡張機能のいずれかが原因だろう