【ファイナルファンタジーXIV モバイル】 配信時期・料金：未定 LIGHTSPEED STUDIOSとスクウェア・エニックスは、モバイルプラットフォーム向け「ファイナルファンタジーXIV モバイル」を発表した。日本でのサービス開始時期は未定。 詳細は随時追記する。 【『ファイナルファンタジーXIV モバイル』世界初公開】 ［2024］Proxima