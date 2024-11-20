【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１９日（現地時間）に発表した最新チャートによると、韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」がメインシングルチャート「ホット１００」で１３位を記録し、４週連続ランクインした。順位は前週から２ランク上昇した。また、「ＡＰＴ．」は「ビルボード・グローバル２００」と「ビルボード