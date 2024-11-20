【W杯2026アジア最終予選】中国代表 1−3 日本代表（日本時間11月19日／廈門白鷺体育場）【映像】遠藤航が「危険すぎるカンフータックル」で悶絶日本代表のMF遠藤航が、中国代表戦で背後から足を刈られる危険すぎるタックルを食らって悶絶。SNS上のファンも怒り心頭だった。中国代表は序盤からハードなデュエルを仕掛けており、日本代表の選手たちも何度もピッチに倒された。中でも危険だったのが、28分のワンシーンだ。敵陣