10月30日よりDMM TVにて独占配信がスタートした「会うもの全てを笑わせる！Everytime芸人」。とにかく明るい安村、尾形貴弘（パンサー）、斎藤司（トレンディエンジェル）、稲田直樹（アインシュタイン）、アタック西本（ジェラードン）、国崎和也（ランジャタイ）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、植田紫帆（オダウエダ）ら8人の勇敢な挑戦芸人たちが、賞金総額1000万円を目指し、24時間笑いをとり続けるという過酷なお