ソニーがフルサイズミラーレスカメラ「α1 II」を2024年11月19日に発表しました。α1 IIは「有効画素数5010万のフルサイズ積層型CMOSイメージセンサ」「画像処理エンジンBIONZ XR」「AI処理に特化した最新のAIプロセッシングユニット」などを搭載しており、高精度なリアルタイム認識AFやブラックアウトフリーでの秒間30コマ連写などに対応しています。α1 II | デジタル一眼カメラα（アルファ） | ソニーhttps://www.sony.jp/ichi