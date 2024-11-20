朝倉未来がＣＥＯを務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」に出場する元アウトサイダーで、年商３０億円の実業家である萩原裕介が１９日、インスタグラムを更新。オリジナルサングラスの発売を告知した。萩原は自身がモデルとなり、複数の愛車をバックにブルーとカーキのレンズのサングラスをかけている写真を投稿。「オリジナルサングラス発売しますカラーは３色ＵＲＬをストーリーに貼っておきます」と記した