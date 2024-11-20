自民、公明の与党と国民民主党は２０日午後にも、国民民主が求める「年収１０３万円の壁」の見直し方針などを明記した政府の総合経済対策のとりまとめで合意する。国民民主は２０日午前に党の会議を開き、経済対策案について大筋で了承し、対応を浜口政調会長と古川元久税制調査会長に一任した。浜口氏は会議後、記者団に「（自公両党と）合意に向けた協議をやっていきたい」と述べた。国民民主は、年収１０３万円を超えると