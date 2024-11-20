強盗や特殊詐欺などに関与する匿名・流動型犯罪グループ＝通称“トクリュウ”による犯罪への対策を進めようと、石川県警察本部に20日、プロジェクトチームが発足しました。匿名・流動型犯罪グループ＝通称トクリュウはSNSで集まったメンバーを実行役として集合・離散を繰り返しながら強盗や特殊詐欺などを行う匿名性の高い犯罪集団です。県警本部では、こうしたトクリュウによる犯罪が全国的に広がりつつあるとし部署横断的に徹底