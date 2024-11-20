石破首相は、訪問先のブラジルで日本時間の20日朝早く、記者会見を開き「103万円の壁」の見直しに関し「各党と丁寧に協議を進めたい」と述べるとともに、政治とカネの問題を受けた政治改革について「早急に結論を得たい」と強調しました。石破首相：いわゆる「103万円の壁」対策については、労働供給にいかなる影響を与えるか、税収にいかなる影響を与えるかなど、さまざまな指摘がある。（各党と）丁寧に協議を進めたい。政治改革