強い寒気の影響で高知県内16の観測地点のうち、高知市など7地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。午前8時頃の高知市の県庁前交差点です。11月20日の高知市の最低気温は高知市で8.2度と今シーズン一番の冷え込みとなり、手袋やマフラー、コートなどを身に着け通勤、通学する人の姿が目立ちました。また、各地で気温が下がり、いの町本川で2.5度、本山町で3.8度、梼原町で4.1度、四万十市江川崎で5.