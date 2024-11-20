「年収103万円の壁」の見直しに注目が集まっている。伊藤忠総研チーフエコノミストの武田淳さんは「人手不足が経済成長の制約要因になりつつある日本経済にとって、持続的な成長のため極めて有効であることは間違いない。ただ、これを実現するためには、税に関する『年収103万円の壁』の見直しだけでは不十分だ」という――。写真＝時事通信フォト会談に臨む石破茂首相（中央右）と国民民主党の玉木雄一郎代表（同左）ら＝2024年11
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