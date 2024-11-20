とちぎテレビ ７年戦ったＪ２から２度目のＪ３降格で今シーズンを終えた栃木ＳＣは１９日、宇都宮市内のホテルで報告会を開き、来シーズンでのＪ２復帰を誓いました。 報告会では、出席したスポンサーやサッカー、行政関係者らおよそ３００人を前に橋本大輔社長はじめ、小林伸二監督や選手たちが今シーズンの戦いを報告し、Ｊ３への降格を詫びました。 あいさつした橋本社長は、選手の人件