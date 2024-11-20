Anna TongMichael Martina[１９日 ロイター] - 米議会の超党派「米中経済安全保障調査委員会」は１９日公表の年次報告書で、先端技術を巡る中国との競争が激化する中、人工知能（ＡＩ）版「マンハッタン計画」を立ち上げることを提言した。人間並みの知能を持つ汎用ＡＩ（ＡＧＩ）開発を進めるには官民協力が鍵になると指摘。ただ、具体的な投資戦略は示さなかった。マンハッタン計画は第二次世界大戦中に米政府が科学者を総