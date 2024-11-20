バッファローは、iPhone内の写真や動画を外付けのUSBストレージにバックアップできる無料アプリ「写真バックアップ」の提供を開始した。iPhone 15/16シリーズで利用できる。 アプリをインストールし、対応ストレージにつなげると、自動的にバックアップする。2回目以降は、新規追加分のデータのみ転送する。