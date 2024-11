ロックバンド「ELLEGARDEN」が19日、公式サイトを更新。22日から開催予定だったアジアツアー「Boys are Back in the East Tour 2024」のソウル・上海公演の延期と、30日に台湾で行われる音楽フェスへの出演キャンセルを発表した。峯岸みなみがお宮参りを報告!夫のポジティブマインドを「娘に受け継いでもらいたい」「Vo. 細美武士は11/8 (金) に網膜剥離(はくり)のため緊急手術を受け療養しておりましたが、11/19 (火) 本日