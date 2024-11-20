三重県名張市の名張小学校で20日朝、6年生の男子児童が運動場の遊具に催涙スプレーを吹きかけ、近くにいた4年生と6年生の児童あわせて7人が、目の痛みを訴えて救急搬送されました。7人はいずれも軽傷だということです。