郊外の一戸建てに住むAさんは、成人して家を出た子供がこれまで使っていた部屋を大掃除しました。押し入れから出てきた思い出の品に懐かしさを感じながら、不要になったものをゴミ袋に入れていきます。【表】指定ごみ袋に「名前」を書かないと、回収してもらえない！？島根の自治体では半数超が義務化大事なものだけを残し、処分した物の量は40リットルのゴミ袋5袋分でした。これだけの量を片付けてスッキリしていたAさんでした