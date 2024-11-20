「粉チーズは冷蔵庫へ。と信じているみなさまへ。」と呼びかけられた新聞広告がＳＮＳで話題になりました。【写真】粉チーズの「常温保存」を訴えた新聞広告「申し訳ございません。粉チーズは冷蔵庫に入れると、固まりやすいんです。『開封後は常温で“保存”』。これでサラサラとおいしくなるんです。この、約８０％もの人がご存知なかった事実。しっかりお伝えできていなかったこと、マラカスかってほど振らせてしまったこと、