中国宅配大手の円通速逓、１０月の売上高・取扱件数とも増加円通速逓の海口サービスセンターで、自動仕分け機による作業の様子。（海口＝新華社記者/楊冠宇）【新華社北京11月20日】中国の宅配大手、円通速逓（YTOエクスプレス）が19日に発表した10月の売上高は前年同月比26.9％増の57億400万元（1元＝約21円）、取扱件数は31.2％増の24億7300万件だった。配送1件当たりの単価は3.2％減の2.31元となった。