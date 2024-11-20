メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県名張市の小学校で、6年生の児童が遊具などに催涙スプレーを吹き付け、これらを触った児童7人が目の痛みを訴えて病院に運ばれました。児童はいずれも軽症だということです。 警察や消防によりますと、20日午前8時50分ごろ、学校関係者から「スパイスのようなものが児童の目に入って痛みを訴えている」と119番通報がありました。シーソーや教室の扉に吹き付けたか