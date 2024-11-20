【ポケットモンスターテラリウムコレクションのんびりなひととき】 11月25日発売予定 価格：1,320円(全6種) リーメントはミニフィギュア「ポケットモンスターテラリウムコレクションのんびりなひととき」を11月25日に発売する。全6種でランダムに封入されており、価格は1,320円。 ラインナップは「コダック」、「ヌオー&