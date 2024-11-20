【リオデジャネイロ＝太田晶久】石破首相は１９日夕（日本時間２０日未明）、訪問先のブラジル・リオデジャネイロで内外記者会見を開き、来年１月に就任する米国のトランプ次期大統領との関係構築に意欲を示した。政治の信頼回復に向け、政治資金規正法の再改正を急ぐ考えも表明した。首相は、今回の外遊中のトランプ氏との会談は見送りとなったが、トランプ氏との関係について「対峙（たいじ）という考え方は取らない。共に協