チャンネル登録者数240万人・YouTuberのまいまいさんは11月17日、自身のYouTubeを更新。破局を報告しました。【実際の画像：まいまい、恋人との破局を報告】「好きな人のためにこれだけ出来るのってほんとすごい」同チャンネルは『【ご報告】お付き合いしていた方とお別れしました』と題して、動画を投稿。冒頭で「好きな人とお別れしました」と報告しました。「好きな人とお付き合いをさせていただいてて、ポジエッティ（視聴者）