俳優広瀬すず（26）が20日、インスタグラムのストーリーズを更新。自身の発言が曲解されて伝わったことに複雑な思いをつづった。広瀬をめぐっては、16日に放送されたTOKYO FMの冠ラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」で、ゲスト出演した俳優の仲野太賀の人柄について「ずっといい人だよね」と絶賛しつつ、「それで逆に嫌いになりそうなくらい、いい人すぎる」と私見を述べた。この発言が、一部で“余計な一言”と受け止められ