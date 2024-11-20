Image: GEEKTRADE これ以上小さくなりようがない！ ナビを見たり通知をチェックすべく、多くの人たちが自転車のハンドルにスマホ用ホルダーをくっつけています。モノによってはグラついたり、出っ張りが多くて袖やカバンなどを引っかけそうでなーんかイマイチではないですか？ 究極にシンプルなホルダーGEEKTRADEの「LOOP Micro Mount」は、おそらく世界一目立たないであろうスマホ用ホルダ