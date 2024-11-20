佐藤の一打は520票、2位の高橋遥人「1025日ぶり勝利」は494票阪神ファンにおなじみのABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」は19日、2024年の「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」年間大賞を発表した。6つのノミネートプレーから選ばれたのは、4月18日の巨人戦で延長10回に佐藤輝明内野手が放った今季初のサヨナラ勝ちを演出したヒットだった。接戦のファン投票でサトテルの一打が年間大賞に輝いた。0-0で