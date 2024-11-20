「コメダ珈琲店」は、11月27日（水）から2025年1月中旬の期間限定で、季節限定バーガー2品を、全国の店舗で発売する。【写真】ドミグラスソースがたっぷり！定番「グラクロ」もおいしそう■とろ〜りクリーミー今回登場するのは、冬の定番「グラクロ」と新作バーガーの「グラクロ 薫るポルチーニ」。「グラクロ 薫るポルチーニ」は、5種のチーズとクリームを使用したホワイトソースをサクサクの衣で包んだグラタンクロケッ