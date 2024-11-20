長崎・佐世保市にある“ハウステンボス”は、ヨーロッパの街並みをテーマとした広大なテーマパーク。四季の花々やイルミネーションを鑑賞したり、さまざまなアクティビティを満喫したりと、1日を通して楽しむことができる施設です。そんな本施設には、園内各所へのアクセスに秀でている4つの直営ホテルがあります。そのうちの1つであるホテルデンハーグは、目の前に海を望むロケーションが自慢の宿泊施設で、ホテル内にあるビュ