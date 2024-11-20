「丸亀製麺」は、11月26日（火）から、株式会社TOKIOとの共創型パートナーシップのもと開発された新作「俺たちのトマト豚汁うどん」を、全国の店舗で発売する。今回クランクイン！トレンドは試食会に参加し、一足先に「俺たちのトマト豚汁うどん」を味わってきた。【写真】意外な組み合わせがおいしい！「俺たちのトマト豚汁うどん」を実食■にんにくの香りが食欲をそそる「丸亀製麺」と株式会社TOKIOが共同開発した「俺たち