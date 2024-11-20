今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『オーバーライド / covered by 初音ミクV4X』というタカオカミズキさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）現実はそうそう上手くはいかないようでY＊°□°＊タカオカミズキです。オーバーライド / covered by 初音ミクV4Xボカロ調声師のタカオカミズキさんが、吉田夜世さんの『オーバーライド』を初音ミクに歌わせました。タカオカミズキさんは、『PSYCHO-PASS