福岡管区気象台によると、20日朝は寒気の流れ込みで九州では今季一番の寒さとなるところが多数あった。熊本県阿蘇市は今季最低の氷点下0.5度を記録、大分県由布市は0.6度、熊本県南小国町も0.9度と1度を下回り、いずれも今季最低だった。