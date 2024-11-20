様々なものの価格が上がっているいま、物価の最前線で働くみなさんにいまの傾向を伺いました。（村雨アナウンサー）「札幌市北区のスーパーにやってきました。種類豊富なお魚が取り揃えられています。こちらも今が旬ですと書いてありますね、サケ。去年と比べると２～３割ほど価格が高くなっているということです」（村雨アナウンサー）「サケはこのまま高い状態？」（北海市場屯田店斉藤亮彦店長