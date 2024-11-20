20日朝は東海3県の各地で冷え込み、名古屋で最低気温9.2℃を観測しました。東海3県の20日朝の最低気温は、名古屋で9.2℃、三重県伊賀市で6.3℃、岐阜県白川村では今季最低を更新する氷点下0.3℃となるなど、19日に続き各地で冷え込む朝となりました。湿った空気の影響で雲が広がり、日中も気温は上がらない見込みで、最高気温は名古屋で13℃、岐阜と津で14℃の予想です。21日は寒さが和らぐ見通しです。