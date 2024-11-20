北海道江別市で男子大学生が集団暴行され死亡した事件で、道警は20日、クレジットカードなどを奪ったとして、強盗などの疑いで札幌市の男（18）と少年（16）を再逮捕した。暴行に関わったとされる6人全員が再逮捕された。