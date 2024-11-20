自民、公明、国民民主の3党は、政府の経済対策を巡り、20日午後、改めて協議し「103万円の壁」を引き上げる方針を盛り込むことで合意する見通しです。国会記者会館からフジテレビ政治部・木村大久記者がお伝えします。国民民主党のある幹部は「大きな山が動く。年末の税制改正議論に向けて道筋をつけることができる」と成果を強調しています。年収「103万円の壁」に関して、与党側から「税制改正の中で議論し、引き上げる」との文