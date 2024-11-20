大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手＆真美子夫妻が、１１月２２日の「いい夫婦の日」にちなみ、明治安田生命が実施した夫婦に関するアンケート調査の「理想の有名人夫婦」部門において、１位に輝いた。大谷夫妻は、ＭＬＢ史上初の「５０本塁打５０盗塁」の達成やワールドシリーズ制覇など、世界で活躍する大谷選手を支える真美子夫人に共感する声が多く「献身的に夫を支えているから」「お互いをリスペクトし合えている関係性