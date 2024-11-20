橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「さよなら糸島 ただいま神戸」（第38回）が20日に放送され、専門学校で結（橋本）がメイクを落として実習に挑むと、ネット上には「すっぴんでもカワイイ」「美人すぎる」といった反響が寄せられた。【写真】橋本環奈、すっぴんが国宝級かわいさ結は栄養専門学校に初登校するや否や、矢吹沙智（山本舞香）から、その格好はなめてい