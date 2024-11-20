◆第４４回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２０日、東京競馬場今年のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスSを制したゴリアット（セン４歳、フランス・Ｆグラファール厩舎、父アドラーフルーク）は、クリストフ・スミヨン騎手＝フランス＝を背に来日後、初の芝コース入り。１６００メートル標識から僚馬のルノマド（キャピタルＳに出走予定）を４馬身追走し、直線で外