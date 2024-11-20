◆第５５回記念明治神宮野球大会▽高校の部１回戦聖光学院０―１０東洋大姫路（５回コールド、２０日・神宮）東北王者として臨んだ聖光学院（福島）が近畿大会優勝の東洋大姫路（兵庫）に０―１０の５回コールドで初戦敗退した。背番号１０の先発左腕・大嶋哲平（２年）が１回に先制３ランを被弾。２回にも２死から３点を奪われ、序盤で大量リードを許す苦しい展開となった。その後も失点を重ね、最後は３番手の背番号１・管野