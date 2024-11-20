右足首を負傷中のレイカーズ・八村塁が、１９日（日本時間２０日）のジャズ戦も欠場することを同日、米メディアが報じた。これで３試合連続の欠場。また、現地メディアは、指揮官は八村が来週中にも復帰することを期待することも報じた八村は現在、捻挫のため１１月１３日（日本時間１４日）のグリズリーズ戦を最後に欠場が続いている。チームは八村不在の中、スパーズ戦（１２０〇１１５）、ペリカンズ戦（１０４〇９９）と勝