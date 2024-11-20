11月20日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、ソニーグループが出版大手KADOKAWAの買収に向けた協議に入ったというニュースについて意見を交わした。 ソニーグループが出版大手のKADOKAWAの買収に向けた協議に入ったことが昨日わかった。ソニーグル&#12