ソニーグループが出版大手のKADOKAWAの買収を検討していることが、関係者の話で分かった。両者の交渉は早ければ数週間以内に成立する可能性があるという。 野村邦丸アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂』（文化放送・月曜日～金曜日9～13時）11月20日の放送は、このニュースについて、ジャーナリストの津田大介氏が解説し、注目ポイントとしてカドカ