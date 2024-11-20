軽EVの「日産サクラ」日本のEVの3台に1台は日産サクラが占めているんです！排出ガスを出さない新時代のモビリティとして、普及が進んでいるEV（電気自動車）。興味がある人も多いのでは？でも、「走りや乗り心地はどうなの？」、「充電はどうやるの？」、「そもそもロングドライブできるの？」等々、不安に感じることもありますよね。そこで今回は、軽EVの「日産サクラ」を使ってロングドライブを体験！秋の鎌倉を日産サクラで