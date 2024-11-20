世界の頂点を争った競技者が、まったく別分野の競技に身を移し、第二のアスリート人生を歩んでいる。原大智選手は、フリースタイルスキーの選手だった。斜面に設けられた雪のコブを小さく素早いターンで滑り抜け、ジャンプ台で空中技を披露するモーグル種目で活躍。2018年の平昌冬季五輪で、フリースタイルスキー日本男子初となる銅メダルを獲得した。19年にも世界選手権で銅メダルを