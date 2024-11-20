契約を巡る複雑な立場千葉ロッテが佐々木朗希（23）のポスティング・システムによるメジャーリーグ挑戦を認めた。佐々木は11月17日に行われたファン感謝イベントに姿を見せ、ZOZOマリンスタジアムに詰め掛けたファンに惜別の挨拶をしたが、記者団からの会見要請には応じなかった。【写真をみる】大谷翔平にダルビッシュ有と並ぶ佐々木朗希。“身長”ではメジャーの「大先輩」にも引けを取らないどのような選択基準を持ってメジ