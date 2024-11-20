【W杯2026アジア最終予選】中国代表 1−3 日本代表（日本時間11月19日／廈門白鷺体育場）【映像】約1.5mも...ピッチ幅を狭めた跡に驚愕の瞬間これが"アウェイの洗礼"か、SNSでは「中国らしい」と非難の声が挙がった。日本代表のW杯2026アジア最終予選、中国代表との一戦を前にして「ピッチの横幅が数メートル短い」という話題が浮上していた。リポーター・佐藤寿人も現地の見解を伝え、試合後には久保